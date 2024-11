È accaduto nel pomeriggio di oggi in località Cannitello nel comune di Villa San Giovanni. L'equipaggio, di origine belga, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di porto

Tre persone di nazionalità belga, sono state soccorse oggi pomeriggio, dai vigili del fuoco, mentre si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 13 metri, in balia delle onde. I pompieri, del distaccamento di Villa San Giovanni, sono intervenuti attorno alle 17, in località Cannitello, piccolo borgo del comune di Villa, che si affaccia sullo Stretto di Messina. A causa del mare grosso e del forte vento, l'imbarcazione era incagliata sugli scogli in prossimità del porticciolo di Cannitello.

L'intervento dei vigili del fuoco in collaborazione alle unità della Capitaneria di Porto è valso a trarre in salvo l'equipaggio rimasto bloccato a bordo del natante. Le tre persone, alquanto provate dalla disavventura, risultano in buono stato di salute.