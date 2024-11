L’imbarcazione, ancorata nelle vicinanze della Baia di Formicoli, a Ricadi, è stata spinta dalla corrente sulla scogliera

Una richiesta di soccorso è giunta ieri alla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina. Un’imbarcazione della lunghezza di 12 metri, con otto persone a bordo, era rimasta incagliata nelle acque antistanti la località Formicoli del Comune di Ricadi.

L’intervento della Guardia costiera

Immediato l’intervento dell’equipaggio del battello gc 163, dislocato al porto di Tropea che ha raggiunto il luogo della segnalazione, intercettando il natante in difficoltà. Valutate le buone condizioni di salute delle otto persone (quattro donne e quattro uomini) presenti a bordo, e dopo aver accertato che non vi fossero vie d’acqua nello scafo dell’imbarcazione incagliata, si è proceduto, per questioni di sicurezza, al trasbordo dei diportisti sul battello pneumatico per il successivo trasferimento nel Porto di Tropea.

!banner!

Nel frattempo, un mezzo navale privato ha provveduto al recupero dell’imbarcazione incagliata, rimorchiandola in sicurezza nel porto di Tropea. Da una prima ricostruzione, pare che la barca, ancorata nei pressi della Baia di Formicoli, sia stata spinta dalla corrente sulla vicina scogliera.