A bordo di un autobus avevano raggiunto nostra regione. In corso ulteriori accertamenti per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai

Ventinove turisti di Bari e provincia, rientrati dalle vacanze in Calabria, sono risultati positivi al coronavirus. La notizia, riportata dall’ansa, s’inserisce nel quadro di un progressivo aumento dei casi di coronavirus in Puglia. Qui, su 2.753 test effettuati, sono stati registrati 65 positivi.

Da quanto si apprende, la comitiva aveva fatto tappa nella nostra regione (la località non viene - al momento - resa nota) per un viaggio organizzato, a bordo di un pullman. In corso ulteriori accertamenti per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai.