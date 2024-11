Dovranno comparire il prossimo 2 luglio nell'aula bunker di Lamezia Terme i 78 indagati coinvolti nell'inchiesta denominata Basso Profilo e per i quali oggi la Procura di Catanzaro ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta dell'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro che vede indagati tra gli altri l'assessore regionale al Bilancio, Francesco Talarico, accusato di associazione a delinquere e corruzione elettorale; l'ex consigliere comunale di Catanzaro, Tommaso Brutto e suo figlio Saverio. Oggi il sostituto procuratore, Veronica Calcagno, ha chiesto il rinvio a giudizio per 78 persone tra cui però non figura l'ex coordinatore nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa. Lo scorso 11 maggio la Procura aveva chiuso le indagini ma nei confronti di 85 persone.

Gli indagati nell'inchiesta Basso profilo

Gli indagati odierni sono:

Luigi Alecce

Bruno Andreoli

Annarita Antonelli

Henrik Baci

Antonio Santo Bagnato

Elena Banu

Luciano Basile

Giuseppe Bonofiglio

Rosario Bonofiglio

Tommaso Brutto

Saverio Brutto

Mariarosaria Caliò

Pier Paolo Caloiro

Simona Cannarozzi

Eliodoro Carducelli

Ilenia Cerenzia

Nicola Cirillo

Monica Comberiati

Eugenia Curcio

Ercole d'Alessandro

Luciano d'Alessandro

Vincenzo De Luca

Concetta Di Noia

Giulio Docimo

Stefano Docimo

Antonella Drosi

Valerio Antonio Drosi

Natale Errigo, Mario Esposito

Carmine Falcone

Santo Faldella

Matteo Femia

Antonello Formica

Antonio Gallo

Francesco Gallo

Glenda Giglio

Umberto Gigliotta

Antonio Grillone

Rocco Guglielmo

Odeta Hasaj

Domenico Iaquinta

Giuseppe La Bernarda

Rodolfo La Bernarda

Giuseppe Lamanna

Andrea Leone

Francesco Lerose

Francesco Luzzi

Santo Mancuso

Giuseppe Mangone

Francesco Mantella

Roberto Mari

Ieso Marinaro

Giovanni Mazzei

Antonio Melino

Giuseppe Liberato Paciullo

Daniela Paonessa

Rositsa Pazieva

Antonio Pirello

Raffaella Posca

Andrea Rosa

Tommaso Rosa

Victoria Rosa

Umberto Rotundo

Rolando Russo

Giovanni Lorenzo Servidio

Maurizio Silipo

Maria Teresa Sinopoli

Giorgia Sollecchia

Tommaso Stranges

Francesco Talarico

Rosa Talarico

Matteo Tarantino

Luca Torcia

Rosa Torcia

Giuseppe Truglia

Pino Volpe

Alberto Zavatta

Claudio Zavatta.

Stralciate dal procedimento le posizioni di Lorenzo Cesa, Alban Keta, Bledar Koci, Claudio Larussa, Memlin Voci, Edmond Baci e Bilar Hoxa.

L'inchiesta Basso profilo

Il blitz era stato condotto nel gennaio scorso in maniera congiunta da Dia, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza coinvolgendo amministratori locali, imprenditori, politici e professionisti. Ottantuno le persone per le quali all'epoca la Dda aveva ipotizzato reati, quarantanove quelle raggiunte da misura cautelare, tredici persone arrestate e portate in carcere e 35 finite ai domiciliari. L'inchiesta ricostruisce una zona grigia all'interno della quale avrebbero orbitato imprenditori, amministratori, politici e forze dell'ordine infedeli che avrebbero favorito clan crotonesi tra i quali Nicolino Grande Aracri, Giovanni Trapasso e Alfonso Mannolo. Cerniera di collegamento Antonio Gallo, imprenditore di Sellia Marina che avrebber tessuto i rapporti soprattutto con alcuni amministratori catanzaresi; ad esempio, Tommaso e Saverio Brutto, il primo ex consigliere comunale di Catanzaro e il secondo assessore al comune di Simeri Crichi. Ma nel calderone dell'inchiesta c'è finito anche Francesco Talarico, assessore regionale al Bilancio che da poco ha lasciato gli arresti domiciliari.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Antonio Lomonaco, Fabrizio Costarella, Sergio Rotundo, Luigi Falcone, Vincenzo Ioppoli, Francesco Gambardella, Pietro Chiodo, Eugenio Felice Perrone, Valerio Murgano, Salvatore Staiano.