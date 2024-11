«Conosco Lorenzo Cesa e lo conosco come persona corretta, non do giudizi, non parlo di complotti, coincidenze, di orologeria. Io non so quanti processi ho, a volte una volta al mese...». Così il leader della Lega, Matteo Salvini durante la registrazione a 'Porta a porta' su Rai1 commenta l'inchiesta della procura antimafia di Catanzaro nella quale è indagato anche il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa.

Sul futuro dell'Udc, i, leader del Carroccio ha aggiunto: «La tradizione democratico-cristiana sopravvive e per fortuna, perché ci sono valori, radici. De Gasperi che fu uno dei padri fondatori pensava a un'Europa del benessere. Io mi auguro che non ci siano partiti che scompaiono per via giudiziaria».