La vittima, colpita con un palo di legno, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari

I Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato C.F., 71enne, pensionato, noto alle forze dell'ordine, per lesioni personali aggravate. L'uomo avrebbe aggredito con un palo di legno un altro pensionato per motivi in corso di accertamento.

Il malcapitato, colpito alla testa con un palo di legno della lunghezza di 1 metro e 80 centimetri, è stato trasportato da personale del servizio 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. L'arrestato è stato processato con rito direttissimo.