Il giovane, originario di Motta San Giovanni, si era immerso nelle acque antistanti la zona balneare di Marina di San Lorenzo

Un giovane sub ha perso la vita oggi in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un ragazzo di circa 31 anni, Francesco Calabro', di Motta San Giovanni, che si sarebbe immerso nelle acque antistanti la zona balneare di Marina di San Lorenzo per una battuta di pesca, senza fare più ritorno. Nelle adiacenze della spiaggia è stata ritrovata l'auto: è stata la famiglia ad allertare le forze dell'ordine.

Nel tardo pomeriggio, dopo diverse ore di ricerche, il corpo del giovane è stato individuato nei fondali a largo di Marina di San Lorenzo. Sul posto presenti i carabinieri, gli uomini della Capitaneria di Porto nonché i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero del corpo. Con ogni probabilità, a causare il decesso, un malore improvviso.