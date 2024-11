È giallo sulla morte di Beatrice Tallarico, la giovane operatrice socio sanitaria di San Pietro Magisano. La 27enne non sarebbe morta per una meningite fulminante, questo sarebbe emerso dall’esame autoptico svolto ieri. Oggi previsti i funerali

Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Beatrice Tallarico, la giovane operatrice sociosanitaria di San Pietro Magisano morta dopo ore di sofferenze all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

I soccorsi arrivano troppo tardi: muore giovane nel catanzarese

L’autopsia che avrebbe dovuto chiarire con certezza le cause del decesso, come evidenziato da 'Il Quotidiano del Sud', pare che smentisca l’ipotesi, paventata inizialmente, che il cuore di Beatrice abbia smesso di battere per una meningite fulminante. Un’indiscrezione che getterebbe ancora più ombre sul caso.

E mentre si indaga ancora per comprendere cosa o chi abbia potuto spezzare questa giovane vita, oggi amici e parenti potranno dare l’ultimo saluto a Beatrice nel santuario della Madonna della Luce dove, nel primo pomeriggio, si svolgeranno i funerali.