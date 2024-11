Il gip, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha disposto il divieto di dimora per un giovane di Isca sullo Ionio

Il gip di Catanzaro ha disposto divieto di dimora nei confronti di un ragazzo di 21 anni tratto in arresto giovedì scorso a Isca sullo Ionio perché trovato in possesso di mezzo chilo di droga, tra marijuana e hashish. Il giovane era stato tradotto in carcere.

In seguito al l'interrogatorio di garanzia, assistito dall'avvocato Vincenzo Varano, il giudice ha accolto la tesi difensiva scarcerando il 21enne e applicando il divieto di dimora.