I carabinieri della Stazione di Cardeto, nel Reggino, hanno arrestato un uomo sorpreso mentre tentava di appiccare un incendio in un'area boschiva demaniale. La zona, già colpita in passato da episodi analoghi, è situata all'interno della macchia mediterranea di Terusa, un'area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

In particolare i militari, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e al controllo del territorio, hanno individuato l’uomo in procinto di innescare l'incendio. Prontamente intervenuti, hanno accertato che l’uomo aveva già incendiato circa un ettaro di vegetazione, provocando gravi danni ambientali.

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, impedendo che il rogo si propagasse ulteriormente e mettendo in sicurezza la zona.

Il materiale utilizzato per compiere l'atto criminale invece, è stato posto sotto sequestro mentre l’uomo arrestato in flagranza di reato, è stato condotto nella propria abitazione dove si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.