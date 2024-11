Il giovane, 18 anni, viaggiava a bordo di un motoveicolo. Inutili i soccorsi

Un giovane, di 18 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto, nel pomeriggio di ieri, lungo la strada che porta verso Sant'Agata, nel cosentino. L'impatto ha visto coinvolte una autovettura e una moto sulla quale viaggiava il diciottenne deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per soccorrere il giovane ma, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.