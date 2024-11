Una lite scoppiata durante i festeggiamenti è poi degenerata fuori dal locale. Sul posto è dovuto intervenire l’elisoccorso per trasportare il ferito all’ospedale di Catanzaro dove è stato ricoverato in prognosi riservata

Un uomo di 26 anni, originario di Cetraro, è stato accoltellato stamane all'alba a Belvedere Marittimo (Cs) e si trova ora ricoverato all'ospedale di Catanzaro in prognosi riservata. L'epilogo rusticano si è consumato dopo una serata danzante in discoteca.

Probabilmente la lite è cominciata mentre era in corso in veglione di capodanno ed è poi degenerata all'uscita dal locale. Sulla dinamica, comunque, indagano i carabinieri prontamente intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118. Le condizioni del ferito hanno suggerito il suo trasporto in ospedale con l'elisoccorso partito da Lamezia Terme. La circostanza segna anche un primato poco allegro: si è trattato del primo "volo" in assoluto registrato in Italia nel nuovo anno.

Il 26enne è stato colpito con ferocia all'addome, alla testa e al torace. La ferita più grave a un polmone, che risulta perforato.