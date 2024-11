I quattro stavano tentando di rubare del materiale custodito all'interno di un albergo in disuso

I Carabinieri della Stazione di Belvedere Marittimo, nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti in genere, hanno tratto in arresto, in località Quattromani, all’interno dell’albergo in disuso “Perla Majestic”, quattro persone, tre uomini e una donna di origine partenopea. Si tratta di A.C. 44 anni, V.C. 50 anni, R.C. 38 anni e A.F. 20 anni, tutti con precedenti di Polizia per delitti contro il patrimonio.

I quattro stavano tentando di rubare del materiale ancora custodito nella struttura.

In particolare, la pattuglia dell’Arma, andata per controllare l’albergo presso il quale nei giorni scorsi erano già state arrestate alcune persone per fatti analoghi, ha notato quattro persone che, dopo avere forzato uno dei vari ingressi dell’albergo, stavano caricando, all’interno di un furgone Fiat Daily di colore verde di proprietà di uno dei fermati, vario materiale ancora custodito all’interno della struttura. Nel del furgone, a seguito della perquisizione effettuata nell’immediatezza dai militari, veniva rinvenuta altra refurtiva già asportata e che era già stata accantonata nel mezzo e pronta per essere fatta sparire.

A collaborare con i militari operanti sono giunte anche pattuglie del Nucleo Radiomobile di Scalea. I quattro, subito tratti in arresto, su disposizione del PM di turno della Procura di Paola sono stati posti agli arresti domiciliari presso una loro abitazione estiva sita in Santa Maria del Cedro in attesa del processo che sarà celebrato con rito direttissimo.