La refurtiva è stata recuperata nella loro abitazione di Scalea dai carabinieri e restituita al proprietario

Due uomini e una donna sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri di Belvedere Marittimo perché ritenuti responsabili di furto in un'abitazione nel parco estivo della cittadina tirrenica. L’effrazione è avvenuta durante le recenti festività pasquali con le indagini che sono partite dopo la segnalazione di un amministratore di condominio che ha denunciato il fatto, permettendo di identificare in tempi brevi i responsabili. I militari, inoltre, nell’abitazione dei tre a Scalea hanno rinvenuto elettrodomestici e arredi frutto del furto. Durante la perquisizione sono stati anche trovati e sequestrati numerosi arnesi da scasso. La refurtiva è stata restituita al pensionato campano proprietario dell’immobile.

Francesco Pirillo