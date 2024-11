La Dia ha eseguito la confisca dei beni di Cosimo Alvaro, presunto esponente della cosca di 'ndrangheta di Sinopoli.

Beni per un valore totale di 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Reggio a Cosimo Alvaro, 51 anni, attualmente detenuto e considerato dagli inquirenti tra gli esponenti di punta della cosca Alvaro di Sinopoli. L'Alvaro è stato arrestato nel corso dell'operazione Meta del 2010. Ma fu coinvolto anche nell'operazione Xenopolis, in cui fu condannato a nove anni di reclusione per associazione mafiosa.