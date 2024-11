«Il Ruby ter si conferma un flop per chi lo aveva teorizzato. Silvio Berlusconi è stato assolto, e questa è una bellissima notizia per Forza Italia e per il Paese. Resta l’amarezza per un processo che evidentemente non si doveva celebrare e per anni di fango e accuse infondate».

Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il riferimento è alla recentissima notizia dell'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo denominato Ruby ter.

Tajani: «Nessuno di noi dubitava della sua innocenza»

«Una bellissima notizia - commenta il ministro degli Esteri Antonio Tajani - che rende giustizia ad uomo attaccato tanto ingiustamente per motivi politici. Nessuno di noi dubitava della sua innocenza. Mi auguro che sia finita quella stagione: è stata tutta una montatura nei suoi confronti come dimostra che Berlusconi è stato assolto perché 'il fatto non sussiste'».

Salvini: «Felice per l'assoluzione»

«Felice per l'assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche», dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Russo (Fi): «Finalmente il calvario finisce!»

«Finalmente il calvario finisce! - dice nell'Aula della Camera Paolo Emilio Russo di FI - dopo anni di accuse ingiuste - aggiunge il calvario è finito». Tutti i deputati di Fi si sono alzati ad applaudire, in diretta TV: erano in corso le dichiarazioni di voto sul dl Ong.

Lupi: «Speriamo sia l'alba di un nuovo rapporto tra politica e magistratura»

«L'assoluzione di Silvio Berlusconi, cui va la nostra piena solidarietà - afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi - giunge alla fine di un processo che ha pesantemente condizionato la vita politica ed istituzionale del Paese e proprio per questo ci auguriamo che sia un nuovo inizio, l'alba di un periodo in cui ci sia un nuovo rapporto tra politica e magistratura, in cui si cerchi di affermare le proprie idee e la propria visione senza delegittimare l'avversario e senza ricorrere alle scorciatoie giudiziarie. Questa assoluzione, l'ennesima per Berlusconi, deve essere anche una spinta all'ormai indispensabile riforma della giustizia italiana ed alla fine di un giustizialismo che troppo spesso si è trasformato in gogna mediatica e persecuzione».

Paita (Azione): «Una buona notizia per le istituzioni»

Per Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, «l'assoluzione di Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione è una buona notizia per lui ma soprattutto per le istituzioni».