Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid. A confermarlo all'Adnkronos Salute è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Il leader di Forza Italia «è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio (ad Arcore) come da disposizioni regionali», spiega ancora il medico. I risultati del test sono giunti nella giornata odierna: «Tale controllo - evidenzia infine Zangrillo - era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna».

Anche i due figli, Luigi e Barbara Berlusconi, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara ha avvertito sintomi riconducibili al Covid-19 durati un paio di giorni.