FOTO | Grave intimidazione in pieno centro a Reggio Calabria. Domani l’attività avrebbe aperto ufficialmente. Sul posto polizia e finanza. Avviate le indagini

Grave atto intimidatorio in pieno centro a Reggio Calabria. Ad essere preso di mira un centro estetico in via Santa Caterina, Intrecciamo, nella periferia nord della città della Stretto. Ben diciannove i colpi d’arma da fuoco esplosi contro la vetrina. L’attività commerciale avrebbe aperto ufficialmente domani mattina, oggi era stato inaugurato. Subito dopo la chiusura, intorno alle 21.30, si è consumata l’intimidazione. Sul posto Polizia di Stato e Guardia di finanza. Strada transennata e interdetta al traffico. Avviate le indagini.