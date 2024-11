Voleva entrare nella caserma dei bersaglieri per lavarsi il cuore. Questo ha dichiarato in aula il 42enne di origine ghanese arrestato dai carabinieri dopo una colluttazione con i militari della caserma Settino di Cosenza. L’uomo è comparso davanti al giudice Francesca De Vuono. Assistito da un interprete però, non ha offerto una spiegazione plausibile dell’accaduto. E’ accusato di aggressione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato ed il migrante è stato riaccompagnato in carcere.