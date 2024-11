Il giovane era appena rientrato dall’allenamento alla scuola calcio. Accertamenti in corso sul contenuto della bottiglietta da mezzo litro acquistata in un supermercato

Ha bevuto dell’acqua minerale ed ha accusato subito forti dolori allo stomaco ed all’esofago. È stata una brutta disavventura quella accaduta nella serata di ieri ad un ragazzino di dodici anni che si trova ora ricoverato, sotto osservazione, all’ospedale di Locri. Il giovane ha portato con sé l’acqua minerale, necessaria per dissetarsi durante il consueto allenamento con i compagni della scuola calcio. Acqua che, però, il ragazzino non ha bevuto sul campo da gioco.

Solo dopo essere rientrato a casa, ha aperto la bottiglietta, bevendone il contenuto. Pochi istanti e, per il dodicenne, sono iniziati i problemi all’esofago ed allo stomaco.

Il giovane calciatore è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove i medici hanno prestato le prime cure, cercando di capire cosa potesse aver provocato quell’intenso malessere. Altro dato di rilievo: pure la madre del ragazzino, che ha appena sorseggiato l’acqua, ha accusato i medesimi sintomi.

La bottiglietta da mezzo litro, secondo quanto si è appreso, è stata acquistata in un supermercato della zona. Si tratta di una nota marca di acqua minerale distribuita in tutta Italia. I carabinieri hanno preso in consegna la confezione da sei, da cui è stata prelevata la bottiglietta incriminata.

Adesso non resterà che attendere l’esito delle analisi, per comprendere se dentro vi fosse qualche sostanza particolare che abbia potuto provocare quei forti dolori. Per il ragazzino tanta paura, ma per fortuna una situazione generale che non desta particolare timore per la sua salute.

