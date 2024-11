Il 50enne ha obbligo di soggiorno ad Africo e non è autorizzato ad allontanarsi dal centro Reggino se non per motivi specifici e soltanto fino alle 11

A Bianco, i carabinieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato R.G., 50 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Africo per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale cui era sottoposto, uscendo dal comune di Africo senza autorizzazione.

L’arrestato non è nuovo a violazioni: il giorno del suo compleanno aveva organizzato una festa in casa, con una decina di invitati, tutti sanzionati per violazione delle norme anti Covid.

Nello specifico, i carabinieri hanno notato, nascosto in parte dalla mascherina, un uomo dai tratti familiari che una volta fermato hanno subito identificato. Il 50enne, infatti, in ottemperanza alle prescrizioni imposte, non era autorizzato ad allontanarsi dal comune di Africo, se non per motivi specifici, e soltanto fino alle 11.

L’uomo è stato così sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, dove è rimasto fino alla convalida dell’arresto, a seguito della quale è stato nuovamente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.