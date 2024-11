I poliziotti hanno rinvenuto 4 sacchi di nylon, occultati tra la vegetazione, all’interno dei quali sono stati trovati 33 sacchetti in plastica contenenti sostanza stupefacente

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo straordinario del territorio disposte dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Bovalino è intervenuto in località "Dromo" nel territorio del Comune di Bianco, all’interno dei terreni recintati del campeggio “Ionio Blu” attualmente in stato di abbandono.

Gli agenti hanno rinvenuto 4 sacchi di nylon, perfettamente occultati tra folta vegetazione, all’interno dei quali sono stati trovati 33 sacchetti in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata e pronta per l’uso, per un peso totale di 35 chilogrammi. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta ad analisi chimiche presso i laboratori di Polizia Scientifica ed opportunamente sequestrata.