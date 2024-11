Di Massimo Ripepi*

Voglio innanzitutto precisare di essermi determinato a scrivere questa lettera aperta, in luogo dell’annunciata conferenza stampa, per dare una immagine oggettiva della verità dei fatti per come io li ho vissuti scevra anche da condizionamenti emozionali dovuti, in questo momento, all’afflizione che questa vicenda ha causato a me ed a tutta la mia famiglia, vittime di una sconsiderata e scellerata macchina del fango, fondata sulle sole affermazioni di una parte, che sono purtroppo scaturite, anche sui social, in minacce di morte nei miei confronti e offese di gravità inaudite. Sulla base degli avvenimenti da me vissuti poi ognuno avrà modo, stavolta si, di determinarsi in merito a quanto accaduto.

In attesa di acquisire gli atti processuali che mi coinvolgono direttamente (sui quali allo stato non vi è ancora alcuna certezza) e poter verificare se e quali siano gli aspetti che potrebbero incidere sul corretto svolgimento delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica, presso la quale, già diverse settimane fa (ossia ben prima che scoppiasse il caso mediatico) mi sono volontariamente sottoposto ad interrogatorio per chiarire la mia posizione, ritengo doveroso rendere note e fare alcune precisazioni che potranno offrire spunti di riflessione su questa brutta vicenda e facciano luce sulla mia condotta, che al di là della gogna mediatica di cui sono oggetto, sono certo essere stata priva di censure.