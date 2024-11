Accusa un malore in mare e perde i sensi. E’ quanto accaduto nel pomeriggio alla Marina di Zambrone dove per soccorrere una bambina, s.m., di 5 anni, si è mobilitato l’elisoccorso. La piccola è stata portata a riva priva di sensi da alcuni bagnanti che si sono accorti dell'improvviso malessere. A prestare i primi soccorsi è stata una dottoressa presente in spiaggia. Sul posto anche i carabinieri. A causa della gravità della situazione, però, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso - allertato dal responsabile del 118 dell'ospedale di Vibo, Antonio Talesa - che ha provveduto a caricarla a bordo del velivolo per un veloce trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Secondo le prime informazioni, la bimba sta bene e non verserebbe in pericolo di vita. Ancora ignote le cause del malore.