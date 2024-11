Brutta disavventura questa mattina in spiaggia per una bambina di soli 16 mesi. Colta da un improvviso malore a Simeri nella provincia di Catanzaro è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Un elicottero si è levato per consentire alla bimba di raggiungere il prima possibile il presidio ospedaliero, dove le è stata diagnosticata una crisi convulsiva. In spiaggia è stata colta infatti da una crisi respiratoria dovuta a febbre alta. È stata quindi ricoverata nel reparto di Pediatria del nosocomio.