Una bambina di tre anni e mezzo è deceduta questa notte all’ospedale di Catanzaro a seguito di complicanze cardiocircolatorie. La bimba è giunta in gravi condizioni al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco e successivamente trasferita nel reparto di Rianimazione, dove questa notte è deceduta.

Si tratta della nipote dell’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catanzaro, Franco Longo. Sentimenti di cordoglio sono stati espressi dal Consiglio comunale che «si stringe attorno a Franco Longo e ai suoi familiari per la gravissima perdita subita» si legge in una nota diffusa da Palazzo De Nobili.

«La privazione di un congiunto è sempre e comunque motivo di grande dolore per chi ne vive l’esperienza ma ci sono circostanze, come la scomparsa di una giovanissima vita, nelle quali tale dolore diventa incommensurabile e traumatico oltre ogni immaginazione. A Franco Longo, zio della piccola deceduta, –conclude la nota – ai genitori e ai familiari tutti, giungano i sentimenti del più vivo e sentito cordoglio da parte dell’Assemblea, in rappresentanza della città tutta»