Non si spegne l’eco della vicenda del bimbo di 8 anni di Cosenza lasciato da solo in classe in seguito a un’assenza di massa degli altri compagni. A intervenire sul caso è il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che chiede al Governo di scendere in campo e fare luce su quanto è successo. «Chiedo al ministro Valditara di aprire un'indagine, unitamente all'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, per verificare quanto accaduto in una scuola cosentina alcuni giorni fa, quando un bambino è stato lasciato solo in classe perché "iperattivo"».

«Bisogna verificare, alla luce delle dichiarazioni fatte dalla mamma del piccolo, se è vero che anche le insegnanti abbiano incitato i genitori degli altri bambini a non fare andare i figli in classe – continua –. Se fosse vero si tratterebbe di un comportamento gravissimo e lesivo dei doveri degli insegnanti ma nessuno di noi vuole fare processi sommari».

E conclude: «È indispensabile fare luce sulla vicenda che non fa onore alla mia città, Cosenza, e alle sue nobili tradizioni civili e umanistiche».