Giungono buone notizie dall’ospedale “Bambino Gesù” di Roma, dove lo scorso martedì 12 settembre era stato ricoverato in tarda serata il piccolo di cinque mesi di Cassano All’Ionio, arrivato in elicottero dall’Annunziata di Cosenza, in preda a un grave stato febbrile e di disidratazione già risultato fatale al fratello maggiore dell’età di 15 mesi.

Il piccolo, inizialmente affidato alle cure del Reparto di terapia intensiva neonatale, del presidio sanitario capitolino, è stato estubato alla luce del miglioramento delle proprie condizioni di salute. Secondo quanto si è appreso, i parametri vitali sono tornati nella norma e i medici ne stanno valutando le dimissioni che potrebbero concretizzarsi già entro la fine della settimana.

Intanto gli approfondimenti clinici condotti anche a Roma, hanno confermato che il malessere era da ricondurre ad una condizione tossico-infettiva determinata da salmonellosi e rotavirus. Una conferma in tal senso dovrebbe emergere anche dall’autopsia effettuata sul corpo del fratellino meno fortunato.