Il decesso nel 2014 dopo le dimissioni. Sotto accusa i medici dell’ospedale di Soverato

Il pm Giulia Tramonti ha chiesto oggi nel corso dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio nei confronti del primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Soverato Domenico Perri e dei dottori Ettore Falvo e Tommaso Giofrè in relazione al decesso di Matteo Zangari al quale non sarebbe stata diagnosticata una malformazione al cuore. Il bimbo di Davoli il 30 agosto del 2014 era stato dimesso dai medici in buone condizioni di salute.

Riportato in ospedale, era stato quindi trasferito al “Pugliese” di Catanzaro per essere ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo è poi morto poco dopo il ricovero. La Procura ha ora ribadito la richiesta di rinvio a giudizio. Si riprenderà il 4 aprile. Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati Giancarlo Pittelli, Salvatore Staiano, Angela Mascaro ed Enzo Ioppoli.

g.b.