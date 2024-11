Si è allontanato dai genitori ed è caduto in piscina in un villaggio turistico nel Crotonese. È ora in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. Sull'incidente indagano i carabinieri

È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il bambino di 4 anni che ha rischiato di annegare in una piscina di un villaggio turistico nel Crotonese. Il piccolo si trova ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

L'incidente è avvenuto sabato sulla costa cirotana. Il piccolo, dopo essersi allontanato dai genitori che si trovavano al bar, è finito in acqua durante l'orario di chiusura della piscina che quindi non era presidiata da un bagnino. Il bambino, figlio di una coppia proveniente dalla Campania, è stato immediatamente estratto dall'acqua con un principio di annegamento e soccorso dal bagnino - che era comunque presente nella struttura - e un medico che si trovava ospite della struttura turistica che con le tecniche di primo soccorso gli hanno permesso di tornare a respirare.

Quindi c'è stato l'intervento dell'elisoccorso della vicina base di Cirò Marina il cui rianimatore dell'Asp di Crotone ha intubato il piccolo prima di trasferirlo all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Qui al bambino è stata riscontrata una polmonite per cui è stato disposto il trasferimento al reparto pediatrico specializzato di Cosenza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.