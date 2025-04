I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di Lattarico indagato per concorso nell'incendio dell'autovettura in uso all'assessore del Comune di Bisignano Pierfrancesco Balestrieri che ha le deleghe a Politiche sociali, ambiente, mensa scolastica, tutela del territorio e servizi cimiteriali.

Il fatto risale alla notte del 13 gennaio 2024 quando le fiamme, propagatesi pericolosamente fino a danneggiare l'ingresso di un'abitazione privata, distrussero l'auto della vittima che era parcheggiata in strada. I carabinieri hanno ricostruito il percorso effettuato dal veicolo utilizzato dai presunti autori dell'incendio e identificato uno dei soggetti coinvolti.

«Ringrazio inquirenti e forze dell'ordine - ha detto il sindaco di Bisignano Francesco Fucile - per quanto fatto. Il vile atto è stato un colpo all'attività dell'Amministrazione. Ho avuto sempre fiducia in Balestrieri, giovane e limpido assessore impegnato nello sport e nel sociale, con deleghe importanti come quella all'ambiente, e che ha sempre lavorato per il bene della collettività. Adesso continueremo a lavorare con rinnovato impegno».