Impegnati circa 500 militari. Passati al setaccio in particolare il villaggio rom di via degli Stadi, il quartiere di San Vito e quello di Serra Spiga

Una maxi operazione di controllo del territorio è stata condotta nel corso della notte fino a questa mattina a Cosenza dai carabinieri del comando provinciale. Su disposizione del tenente colonnello Piero Sutera e del procuratore Mario Spagnuolo circa 500 militari hanno passato al setaccio alcuni quartieri del capoluogo brutio, in particolare il villaggio rom di via degli Stadi, il quartiere di San Vito e quello di Serra Spiga. I risultati del blitz saranno resi noti in giornata.