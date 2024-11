Nuova visita questa mattina dei militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Cosenza a Palazzo dei bruzi. Secondo quanto si è appreso gli uomini delle fiamme gialle avrebbero chiesto di visionare alcuni documenti dell'ufficio economato. Non è escluso che il controllo sia da ricondursi all’inchiesta avviata dalla procura sulla questione della cresta sui rimborsi e che vede tra gli indagati il sindaco Mario Occhiuto e il suo ex segretario Giuseppe Cirò. I finanzieri avrebbero effettuato anche un passaggio all'ufficio personale per la verifica delle posizioni contrattuali del personale esterno in forza allo staff del primo cittadino.

