Le attività dei finanzieri hanno riguardato gli uffici ma non sarebbero legate alla recente operazione Amici in Comune

Perquisizioni e sequestri sono in corso in alcuni comuni dell'Alto Tirreno cosentino da parte della Guardia di finanza di Cosenza e dalla tenenza di Scalea. Le attività sono state disposte dalla Procura della Repubblica di Paola, guidata dal procuratore capo Pier Paolo Bruni.



Interessati gli uffici comunali di Tortora e Praia a Mare. Secondo quanto si è potuto apprendere, le attività in atto non sono legate alla recente operazione denominata 'Amici in Comune'.L’inchiesta del 13 maggio scorso, si ricorderà ha riguardato presunte condotte collusive e turbative d’asta anche con riferimento a gare riguardanti l’adeguamento sismico delle scuole.

In aggiornamento