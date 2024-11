'E' evidente che qualcosa non ha funzionato'. Lo ha dichiarato il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani. Circolazione ripristinata solo a tarda notte

“E’ inammissibile che centinaia di automobilisti siano rimasti bloccati per tante ore su un’autostrada. E’ evidente che qualcosa non ha funzionato”. Il Presidente dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, che si è tenuto costantemente informato circa l’evoluzione della emergenza viabilità sulla rete calabrese, ha attivato il commissariamento della struttura di Esercizio dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. L’Esercizio dell’autostrada e la prosecuzione delle operazioni di soccorso degli automobilisti rimasti bloccati dalla neve sono stati assunti a partire dalla serata del 19 gennaio dal Vice Direttore Esercizio Nazionale, Ing. Roberto Mastrangelo, che ha subito raggiunto il tratto autostradale oggetto del blocco.

E’ stata avviata contestualmente una indagine per accertare le responsabilità di gestione e le eventuali disfunzioni del piano emergenza neve. “E’ inammissibile - ha dichiarato il Presidente dell’Anas, Gianni Vittorio Armani - che centinaia di automobilisti siano rimasti bloccati per tante ore su un’autostrada. E’ evidente che qualcosa non ha funzionato. Da una prima analisi di quanto accaduto il mancato o ritardato filtraggio da parte di Anas dei mezzi privi delle obbligatorie dotazioni invernali ha determinato che varie diecine di mezzi pesanti si siano intraversati bloccando il traffico. L’operazione di filtraggio è necessaria in quanto la A3 non essendo una autostrada a pedaggio non dispone di barriere/caselli che consentono la rapida chiusura per emergenze”.

Secondo la stessa Anas, sono circa 200 i veicoli leggeri soccorsi nella notte, dopo essere rimasti bloccati, per dieci ore a causa delle intense nevicate, sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Lo ha reso noto la stessa società che gestisce la rete stradale, aggiungendo che da 00:30 la circolazione è stata ripristinata.



Oggi alle 15 su LaC canale 19 o in diretta streaming su www.lactv.it, nella trasmissione "I fatti in diretta" torneremo sul disastro di ieri con interviste e immagini esclusive. Conduce il direttore di LaC Pietro Comito affiancato dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, e da Cristina Iannuzzi, la nostra cronista ieri intrappolata sull'A3 con altre centinaia di automobilisti.