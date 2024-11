È stato travolto da un camion dei rifiuti mentre era in bici. L’incidente, avvenuto questa mattina a Bologna, non ha lasciato scampo ad Antonio Cavallaro, 64 anni.

L’uomo era di origini calabresi, nato a Siderno ma residente da tempo nel capoluogo emiliano.

Secondo i rilievi della polizia locale, tuttora in corso, il camion di Hera stava percorrendo via Toscana, in direzione centro, e nello svoltare a destra in via Foscherara ha colpito il 64enne in bicicletta, che si trovava alla sua destra.