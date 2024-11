Danni e disagi anche a Cosenza per uno scroscio di pioggia torrenziale abbattutosi sul capoluogo bruzio nel pomeriggio di oggi 18 giugno, per una ventina di minuti a partire dalle ore 18. In contrada Gergeri la forte pressione dell'acqua ha danneggiato un condotto fognario con conseguente allagamento della corte di alcune case in cui, al piano terra, l'acqua ha raggiunto circa sessanta centimetri di altezza. Tre nuclei familiari per un totale di 12 persone sono stati temporaneamente evacuate dal personale della protezione civile e sistemati in albergo dall'amministrazione comunale. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. L'acqua è stata aspirata con l'ausilio di una pompa idrovora.

Un fiume lungo Corso Telesio

Nel giro di pochi minuti l'improvviso rovescio ha allagato anche il centro storico trasformando Corso Telesio in una sorta di torrente, in particolare in corrispondenza di Piazza Duomo. Alcuni magazzini sono stati allagati, con danni fortunatamente contenuti.