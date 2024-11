Un violento temporale si è abbattuto nella zona del Catanzarese creando disagi alla circolazione

Un violento temporale si è abbattuto questo pomeriggio nella zona di Cropani e Botricello nel Catanzarese creando non pochi disagi alla circolazione. A causa della cattiva manutenzione alcuni tombini sono saltati allagando le strade. I maggiori disagi si sono registrati sulla statale 106 all’altezza di Botricello dove in alcuni punti la forza con cui si è abbattuta l’acqua ha creato serie difficoltà alla circolazione tanto da richiedere l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale e una del distaccamento di Sellia Marina con mezzi provvisti di motopompa per aspirare l’acqua. Si è reso necessario intervenire anche in abitazioni private allagate a causa delle abbondanti piogge.

Disagi anche a Sellia Marina

Danni ad automobili e ai tetti di alcune abitazioni si sono verificati anche a Sellia Marina. In località San Vincenzo un acquazzone intervallato da una violenta grandinata ha allagato i cortili interni dei villaggi turistici e le arterie viarie. La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro al momento sta operando nell’area di Sellia Marina.

Luana Costa