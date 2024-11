Un cittadino di Monasterace Marina, durante la sua consueta passeggiata ha rinvenuto in spiaggia, in prossimità dei resti del tempio Kaulon, uno strano oggetto la cui forma lasciava immaginare si trattasse di un ordigno. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione che hanno messo in sicurezza l’area in attesa dell’intervento di personale specializzato. Successivamente gli artificieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno constatato che l’oggetto che spuntava dalla ghiaia era una vera e propria granata di fabbricazione inglese risalente alla 2^ guerra mondiale.

L’ordigno è stato quindi fatto brillare in condizioni di massima sicurezza, sia per le persone sia per gli importanti resti archeologici.