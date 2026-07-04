Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche le forze dell’ordine

Grave incidente stradale nella serata di ieri lungo la Strada Statale 18 all’altezza di Cittadella del Capo, frazione marina di Bonifati.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 20:45, un'Alfa Romeo Stelvio ha investito una persona che si trovava in prossimità delle strisce pedonali.

Ferito in gravi condizioni

L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Le indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, tra cui una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Scalea, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Statale 18, nel tratto interessato dal sinistro.