«Chiederemo al Governo ed al Ministero dell'ambiente la nomina immediata di un commissario per la bonifica del Sin di Crotone, la convocazione di una commissione permanente sulle attività di bonifica coordinata da Arpacal ed all'Eni la costituzione di una commissione di monitoraggio sulla subsidenza dovuta all'estrazione del metano».

Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Sergio De Caprio, nella conferenza stampa che ha concluso una serie di sopralluoghi effettuati a Crotone nelle aree oggetto della bonifica nell'ex zona industriale e nel quartiere San Francesco dove è ubicata una scuola, oggi non utilizzata ed abbandonata, che è stata costruita sulle scorie della Pertusola Sud.

De Caprio ha ribadito la sua linea politica dell'appoggio incondizionato della Regione al volere delle comunità locali.

«Queste saranno iniziative - ha detto l'assessore - che avvieremo nella prossima settimana. Noi dialogheremo nei tavoli che saranno aperti su queste questioni ribadendo con forza che su tutto e tutti prevale il volere delle famiglie e dei cittadini di Crotone. Insieme con l'assessore Savaglio, mettiamo a disposizione anche le università e tutto il dipartimento Ambiente per supportare le richieste dei cittadini di Crotone».

L'assessore ha anche detto che la Regione si opporrà ad Eni-Rewind, che vorrebbe lasciare nel territorio i rifiuti industriali della bonifica. «La Regione - ha detto De Caprio - sarà accanto al Comune di Crotone per portare avanti le istanze della città. Non possiamo avere una linea diversa da quella dei cittadini».

De Caprio ha anche anticipato qualche novità riguardo le integrazioni al piano di gestione dei rifiuti della Calabria. «L'obiettivo - ha detto l'assessore - è arrivare a discariche zero attraverso la realizzazione di impianti tecnologicamente innovativi entro due anni. Per questo abbiamo anche deciso di non far realizzare nuove discariche, ma di usare quelle esistenti mettendole in sicurezza e recuperandole».

«La nostra volontà - ha detto ancora l'assessore - sarà quella che viene dall'autodeterminazione dei cittadini. Tocca però praticarla perché se non lo é lascia spazio a decisioni prese da altri, creando sovrastrutture di dominio».

Alla conferenza stampa hanno preso parte il vicesindaco di Crotone facente funzioni, Filly Pollinzi, il presidente della Provincia facente funzioni, Simone Saporito, e la consigliera regionale Flora Sculco.