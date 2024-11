I carabineri hanno sottoposto a controllo un giovane di 23 anni. Rivenuto denaro contante e bilancini di precisione

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Borgia hanno tratto in arresto L.A.,di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti e di armi. Durante la perquisizione domiciliare cui è stato sottoposto il giovane, i militari hanno rinvenuto 15 grammi circa di marijuana occultati tra i rifiuti all’interno del sacco della spazzatura e 10 grammi circa di hashish ripartiti in tre dosi, di cui una occultata dietro a dei barattoli posti su di un pensile in cucina e altre due trovate all’interno di un giubbino.

Sono stati inoltre recuperati due bilancini di precisione sui quali erano ancora evidenti i residui di sostanza stupefacente, oltre a del denaro contante per un valore di 260 euro suddivisi in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente, il denaro ed i bilancini sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

l.c.