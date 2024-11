«Mi sembra giusto aiutare il Sud, mi sembra giusto, sennò se non li aiutiamo “a casa loro” straripano e vengono qui». Parola di Umberto Bossi dal palco del congresso federale della Lega in corso a Milano. Il senatur ha continuato sotto gli occhi Matteo Salvini e tra i risolini e gli applausi dei presenti: «È un po' come l'Africa. L'Africa non è stata aiutata e - ha spiegato l'ex leader leghista - ci arrivano tutti addosso». Parole che faranno sicuramente discutere.