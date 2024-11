In manette due cittadini di Crotone e un ragazzo afghano. Nelle perquisizioni domiciliari rinvenute banconote false per 2.200 euro

Nella giornata di ieri diversi commercianti di Botricello hanno informato i carabinieri della presenza di tre soggetti che compravano merce dal valore di pochi euro pagando con banconote da 100. I proprietari dei vari esercizi commerciali si accorgevano solo in un secondo momento che i soldi erano falsi.

Le indagini hanno consentito di individuare e rintracciare in Botricello i tre uomini a bordo di una Ford Focus. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di tre banconote da 100, 50 e 20 euro risultate false.

La successiva perquisizione all’abitazione di M. Y. H. H., ha consentito di rinvenire 22banconote false da euro 100, per complessivi 2.200 euro. I tre sono stati arrestati con l’accusa di concorso in spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. A finire in manette:

P. G., nato a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), 60 anni, residente a Torino;

C.F., nato a Crotone, 33 anni, residente a Isola di Capo Rizzuto (Crotone) e

M.Y.H.H., nato Nangarhar (Afghanistan), 26 anni, residente a Crotone.

I valori contraffatti sono stati posti sotto sequestro mentre la merce fraudolentemente acquistata è stata restituita ai commercianti. Gli arrestati sono stati portati presso la casa circondariale di Catanzaro-Siano, così come disposto dall’ Autorità giudiziaria. Le indagini proseguiranno per stabilire chi ha fornito ai tre uomini le banconote false.