Venti giovani calciatori salentini tra i 16 e i 18 anni, militanti nella categoria Giovanissimi dell'Atletico Tricase sono rimasti intossicati, insieme con altri giovani calciatori, ieri sera a Botricello, in provincia di Catanzaro dove erano in trasferta per un torneo.

Dopo aver disputato una partita sono andati a cena in un locale del posto insieme ad altre squadre partecipanti al torneo avvertendo a fine cena i primi sintomi dell'intossicazione con nausee, vomiti e forti dolori addominali. Sul posto sono arrivate ambulanze, altri si sono recati direttamente in ospedale. In totale le persone intossicate sarebbero una cinquantina, tra cui anche numerosi calciatori giovanissimi della Asd Orlandini, di Mesagne.

L'ultima giornata del torneo prevista per oggi è stata annullata. Tutti sono stati dimessi, e in queste ore la squadra salentina sta rientrando a Tricase. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nas.