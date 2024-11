Un crotonese di 41 anni è stato arrestato dal personale della locale Squadra Mobile e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone nei confronti dell’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, stalking e percosse. Il provvedimento cautelare, richiesto dalla locale Procura della Repubblica, è scaturito a seguito della denuncia della donna e dei successivi accertamenti investigativi che hanno permesso di ricostruire la vicenda connotata da numerosi episodi di minacce e sopraffazioni dell’uomo che in varie occasioni aveva offeso, minacciato ed anche percosso la compagna, peraltro in stato di gravidanza.

Anche dopo la denuncia, l’uomo aveva continuato con le sue condotte vessatorie, tempestando la donna di messaggi minatori e appostandosi sotto casa, inducendola a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Pertanto, la Procura della Repubblica, accogliendo le risultanze delle indagini, ha richiesto idonea misura cautelare al gip che ha emesso la misura degli arresti domiciliari, cui si aggiunge anche l’applicazione del braccialetto elettronico. Lo strumento è in grado di assicurare una tutela rafforzata alle vittime di reato, in quanto consente alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale la persona ristretta, permettendo in tal modo una risposta tempestiva e qualificata.