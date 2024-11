Gli ambulanti ponevano in vendita circa due mila prodotti contraffatti riportanti le migliori griffe nazionali ed estere

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, nell’ambito di un ampio dispositivo di controllo economico finanziario del territorio volto al contrasto del commercio di prodotti recanti marchi contraffatti e della pirateria audio visiva, hanno posto in essere un’efficace azione, impegnando un importante dispositivo nell’area mercatale settimanale del Comune di Bovalino (Rc).

Grazie alla paziente opera di appostamento dei militari, iniziata nella prima mattinata, venivano individuati gli obiettivi operativi e, quindi, identificati 10 venditori ambulanti che ponevano in vendita circa 2000 prodotti contraffatti riportanti le migliori griffe nazionali ed estere (capi di abbigliamento, scarpe, borse, accessori e orologi), nonché cd e dvd illecitamente riprodotti, successivamente sequestrati. l’operazione, nel suo complesso, ha consentito di deferire all’autorità giudiziaria 8 cittadini extracomunitari - di cui uno non in regola con il permesso di soggiorno che è stato accompagnato presso la questura affinchè venga dato corso alle procedure di espulsione, giusto nulla osta dell’Autorità giudiziaria inquirente -, e 2 di nazionalità italiana.

L’acquisto della merce riportante marchi contraffatti, condotta passibile di denuncia, oltre a ledere gli interessi di tutti gli imprenditori del settore, con effetti distorsivi del mercato, mette a serio rischio la salute degli utilizzatori finali, non essendo in alcun modo certificata la provenienza dei materiali utilizzati per la realizzazione della merce posta in vendita. L’attività si inserisce nel più ampio “dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato” la cui adozione è stata recentemente prevista in tutti i comandi provinciali.