Nicotera (VV) - Una donna di Rosarno, bracciante agricola, della quale non sono state rese note le generalità, risulta irreperibile da ieri. L’auto della donna, un fuoristrada, è stata trovata questa mattina in località 'Montalto' a Nicotera, nel vibonese. All’interno dell'auto sono state trovate tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerchee hanno repertato le tracce di sangue assieme ad altri elementi. I controlli effettuati, per ora, negli ospedali della Piana di Gioia Tauro e del vibonese hanno dato esito negativo.