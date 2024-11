NOMI-VIDEO-FOTO | Costretti a lavorare dalle prime luci dell'alba fino a tarda sera per una paga irrisoriaLe indagini, avviate in seguito alla denuncia sporta da un cittadino rumeno, hanno permesso di documentare l’impiego di cittadini di nazionalità romena e maliana in attività agricole in condizioni disumane

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone a vario titolo ritenute responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violenza sessuale, estorsione e istigazione alla corruzione.

Si tratta di Antonino Violi, cl. 54 di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Giuseppina Zagari cl. 58 di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Luigi Violi cl. 37 di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Concetta Cannizzaro cl. 44 di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Vasile Dobrea cl. 82 all’epoca dei fatti domiciliato a Sant’Eufemia d’Aspromonte.



Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta da un cittadino rumeno sfruttato, hanno permesso di documentare l’impiego, tra settembre 2017 e marzo 2018, di cittadini di nazionalità romena e maliana in attività agricole in aperta violazione di basilari norme sul lavoro ed indecorose condizioni alloggiative da parte degli imprenditori agricoli della piana di Gioia Tauro Violi Antonino, Zagari Giuseppina e Violi Luigi.

Sono stati inoltre accertati due distinti episodi di violenza sessuale ai danni di due lavoratrici romene da parte di Violi Antonino e di Dobrea Vasile, nonché due episodi d’istigazione di militari dell’Arma alla corruzione e, in particolare, ad omettere dei controlli nei confronti delle attività agricole condotte dai coniugi Violi Luigi e Cannizzaro Concetta in cambio di materiali utilità.

Nel corso delle indagini, espletata anche a mezzo di attività tecniche, gli inquirenti hanno ascoltato i lavoratori sfruttati che hanno descritto, con dovizia di particolari, i soprusi subiti durante le lunghe giornate lavorative nei campi nonché le condizioni di vita a cui erano costretti. I lavoratori, tutti di nazionalità romena e maliana, hanno dettagliatamente indicato l’inumano orario di lavoro al quale sono stati quotidianamente sottoposti, unitamente ad altri operai versanti nelle loro medesime condizioni, nell’arco di una giornata che iniziava alle prime luci dell’alba e terminava al tramonto o, spesso, addirittura alle 22:00.



Gli stessi venivano sfruttati per una paga irrisoria loro versata in nero dal “padrone” e che si aggirava sui 350-400 euro al mese, a volte addirittura non corrisposta o non versata nei termini pattuiti, che i lavoratori erano costretti ad accettare anche dietro minaccia, come nel caso della lavoratrice romena che la Giuseppina Zagari ha costretto a sottoscrivere un documento, attestante il falso percepimento delle somme dovute.



Inoltre, le dichiarazioni delle persone offese hanno permesso di far emergere condizioni alloggiative assolutamente degradanti, nonché l’espletamento dell’attività lavorativa in assenza di qualsivoglia rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le estenuanti giornate lavorative, fatte di offese e trattamenti degradanti, sono diventate ancora più sconvolgenti in occasione di due aggressioni a sfondo sessuale perpetrate dal Violi Antonino e dal Dobrea Vasile ai danni di due lavoratrici.



In ultimo i coniugi Violi Luigi e Cannizzaro Concetta hanno tentato di eludere un controllo dei Carabinieri, cercando di sminuire la serietà della situazione di sfruttamento e offrendo ai militari dei prodotti caseari, offerta che ovviamente gli stessi hanno rifiutato con fermezza procedendo a rilevare le irregolarità riscontrate.

Nel corso delle perquisizioni presso le proprietà dei coniugi Violi Antonino e Zagari Giuseppina sono stati rinvenuti un fucile a pompa e 3 pistole di vario calibro in buono stato di conservazione, con matricola abrasa e complete di relativo munizionamento nonché una somma contante di oltre 30.000 euro in banconote di vario taglio.

Al termine delle formalità di rito i coniugi Antonino Violi e Giuseppina Zagari sono stati tradotti nella casa circondariale di Reggio Calabria, mentre Luigi Violi è stato posto agli arresti domiciliari presso nella propria abitazione.