Comunicazione ufficiale fra Niccolò Ghedini e il difensore di Chiara Rizzo. L'ex premier sarà sul banco dei testimoni al processo all'ex ministro Scajola

A meno di impedimenti dell'ultima ora, fra una settimana, Silvio Berlusconi sarà a Reggio Calabria per deporre al processo "Breakfast". La notizia rimbalza direttamente dall'aula del Cedir dove si tiene il procedimento a carico, fra gli altri, dell'ex ministro dell'Interno, Claudio Scajola, e dell'ex moglie di Amedeto Matacena jr., Chiara Rizzo. Uno scambio ufficiale di comunicazioni fra l'avvocato di Berlusconi, Niccolò Ghedini, ed il legale della Rizzo, Bonaventura Candido, infatti, confermala presenza per il prossimo 26 marzo. Berlusconi era stato già citato in un primo tempo, ma, per impedimenti processuali prima ed elettorali poi, aveva richiesto uno slittamento della sua testimonianza, molto attesa in riva allo Stretto. I giudici del collegio, presieduti da Natina Pratticò, hanno concesso lo spostamento della data al 26 marzo, quando Berlusconi sarà sul banco dei testimoni e risponderà tanto alle domande dei difensori, quanto a quelle del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. E sarà una testimonianza particolarmente interessante.

c. m.